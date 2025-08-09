За добу на фронті майже 120 боїв: чверть з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Від початку доби російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав шістьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку впродовж дня наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Ковалівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка та Переїзне.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 153 окупантів, 99 із них - безповоротно. Знищено 13 автомобілів противника, чотири гармати, 102 безпілотні літальні апарати, три супутникові термінали та одну ворожу радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки, авіаційного удару зазнав населений пункт Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед - успіху не мав. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.