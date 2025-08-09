За сутки на фронте почти 120 боев: четверть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

С начала суток российские захватчики нанесли два ракетных удара шестью ракетами и 56 авиационных ударов, применив 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 670 дронов-камикадзе и осуществили 3 069 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении в течение дня наши войска отбили три атаки противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григорьевка, Серебрянка, Шандриголовое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка и Переездное.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишок. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 153 оккупантов, 99 из них - безвозвратно. Уничтожено 13 автомобилей противника, четыре пушки, 102 беспилотных летательных аппарата, три спутниковых терминала и одна вражеская радиолокационная станция", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филиал, Камышеваха, Толстой. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационному удару подвергся населенный пункт Константиновка.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Львов подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.