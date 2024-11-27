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За сутки более 220 боев: Генштаб описал ситуацию на фронте

Среда 27 ноября 2024 08:35
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За сутки более 220 боев: Генштаб описал ситуацию на фронте Иллюстративное фото (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 26 ноября, на фронте состоялось 224 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано пять вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано 18 атак в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз неподалеку Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении россияне один раз атаковали в районах Григорьевки.

На Краматорском направлении отражено 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении россияне совершили шесть атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении остановлено 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда.

На Кураховском направлении отражено 46 атак. Враг сосредоточил основные усилия в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Сонцовки.

На Времовском направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ровнополь.

На Приднепровском направлении отбито пять атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 735 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили:

  • 14 танков;
  • 48 боевых бронированных машин;
  • 24 артиллерийские системы и не только.

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