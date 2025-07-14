За добу більше 210 боїв, ворог тиснув на 12 напрямках: карта бойових дій

Протягом минулої доби на фронті відбулось 212 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбито п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб ворога просунутися вперед.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,035 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1130 солдатів. Також Сили оборони знешкодили: