За сутки более 210 боев, враг давил на 12 направлениях: карта боевых действий

За прошедшие сутки на фронте состоялось 212 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении отражено пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток врага продвинуться вперед.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,035 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1130 солдат. Также Силы обороны обезвредили: