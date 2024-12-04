За добу більше 190 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби, 3 грудня, на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському й Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.
На Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.
На Лиманському напрямку зупинено дев'ять атак в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.
На Краматорському напрямку зупинено три атаки в напрямку Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.
На Торецькому напрямку відбито тир атаки у районах Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку росіяни намагались просунутись 44 рази неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.
На Курахівському напрямку відбито 44 атаки в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.
На Времівському напрямку зупинено 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку росіяни сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Росія втратила 747 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1670 російських терористів, а також знищили:
- 7 танків;
- 31 бойову броньовану машину;
- 26 артилерійських систем й не тільки.
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