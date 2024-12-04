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Система ППО і 1670 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ за добу

Середа 04 грудня 2024 07:23
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Система ППО і 1670 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ за добу Фото: росіяни понесли масштабні втрати особового складу за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 3 на 4 грудня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 31 бойову броньовану машину і 29 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 747 370 (+1670) осіб ліквідовано;
  • танків - 9493 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 450 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 21 002 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1020 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 946 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2855 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 746 (+80) од.;
  • спеціальної техніки - 3628 (+1) од.

Система ППО і 1670 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ за добу

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України мали успіх в боях у Харківській області та в Курській області. Однак росіяни тиснуть на трьох напрямках у Донецькій області.

Вночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В повітрі було зафіксовано кілька десятків ворожих БпЛА.

Тим часом українські розробники створили вітчизняний аналог китайського дрона Mavic. Безпілотники мають захист від РЕБу й автоматичну посадку.

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