Система ППО і 1670 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ за добу
За добу з 3 на 4 грудня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 31 бойову броньовану машину і 29 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 747 370 (+1670) осіб ліквідовано;
- танків - 9493 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 19 450 (+31) од.;
- артилерійських систем - 21 002 (+26) од.;
- РСЗВ - 1253 од.;
- засоби ППО - 1020 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 946 (+29) од.;
- крилатих ракет - 2855 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 30 746 (+80) од.;
- спеціальної техніки - 3628 (+1) од.
Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України мали успіх в боях у Харківській області та в Курській області. Однак росіяни тиснуть на трьох напрямках у Донецькій області.
Вночі загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В повітрі було зафіксовано кілька десятків ворожих БпЛА.
Тим часом українські розробники створили вітчизняний аналог китайського дрона Mavic. Безпілотники мають захист від РЕБу й автоматичну посадку.
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