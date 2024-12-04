За сутки более 190 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
За прошедшие сутки, 3 декабря, на линии фронта общее количество боевых столкновений возросло до 192. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.
На Лиманском направлении остановлено девять атак в районах населенных пунктов Першотравневое, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.
На Краматорском направлении остановлено три атаки в направлении Ступочек, Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении отбито тир атаки в районах Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении россияне пытались продвинуться 44 раза неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.
На Кураховском направлении отбито 44 атаки в районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки.
На Времовском направлении остановлено 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.
На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении россияне семь раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Россия потеряла 747 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1670 российских террористов, а также уничтожили:
- 7 танков;
- 31 боевую бронированную машину;
- 26 артиллерийских систем не только.
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