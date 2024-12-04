За сутки более 190 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 3 декабря, на линии фронта общее количество боевых столкновений возросло до 192. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.

На Лиманском направлении остановлено девять атак в районах населенных пунктов Першотравневое, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

На Краматорском направлении остановлено три атаки в направлении Ступочек, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении отбито тир атаки в районах Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении россияне пытались продвинуться 44 раза неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

На Кураховском направлении отбито 44 атаки в районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении остановлено 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне семь раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла 747 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1670 российских террористов, а также уничтожили: