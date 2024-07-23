За добу більше 150 боїв, ворог був активний на двох напрямках, - Генштаб

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять артилерійських систем, станцію РЛС та три склади боєприпасів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось 10 боїв в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала 13. Відбито ворожі штурмові дії біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів поруч з Новосергіївкою, Макіївкою, Торським, а також Серебрянським лісом.

На Сіверському напрямку відбито 8 атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку росіяни 30 разів атакували в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку відбито 43 атаки в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка й не тільки.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

На Оріхівському напрямку відбуло три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 568 тисяч одиниць особового складу. Вчора, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1220 окупантів. Також було знищено: