ЗСУ знищили вже 16 000 бойових броньованих машин окупантів: втрати армії РФ

За добу 22 липня воїни ЗСУ знищили 1220 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

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