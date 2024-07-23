ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили вже 16 000 бойових броньованих машин окупантів: втрати армії РФ

Вівторок 23 липня 2024 07:40
UA EN RU
ЗСУ знищили вже 16 000 бойових броньованих машин окупантів: втрати армії РФ Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За добу 22 липня воїни ЗСУ знищили 1220 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 568980 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків – 8288 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 16000 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 15694 (+57) од.;
  • РСЗВ – 1125 (+2) од.;
  • засоби ППО – 901 (+1) од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36) од.;
  • крилаті ракети – 2401 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од.;
  • спеціальна техніка - 2640 (+3) од.

ЗСУ знищили вже 16 000 бойових броньованих машин окупантів: втрати армії РФ

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ворог просунувся в Україні на кількох напрямках, має успіх у Нью-Йорку: карти ISW
Ворог просунувся в Україні на кількох напрямках, має успіх у Нью-Йорку: карти ISW
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України