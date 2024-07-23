За сутки более 150 боев, враг был активен на двух направлениях, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 10 боев в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило 13. Отражены вражеские штурмовые действия у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз рядом с Новосергиевкой, Макеевкой, Торским, а также Серебрянским лесом.

На Северском направлении отбито 8 атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении россияне 30 раз атаковали в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении отбито 43 атаки в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка и не только.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении враг атаковал четыре раза.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 568 тысяч единиц личного состава. Вчера, в течение суток, Силы обороны ликвидировали еще 1220 оккупантов. Также было уничтожено: