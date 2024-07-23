RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки более 150 боев, враг был активен на двух направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 июля, на линии фронта зафиксировано 155 боевых столкновений. Враг активен на Покровском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 10 боев в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило 13. Отражены вражеские штурмовые действия у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз рядом с Новосергиевкой, Макеевкой, Торским, а также Серебрянским лесом. 

На Северском направлении отбито 8 атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. 

На Краматорском направлении россияне 30 раз атаковали в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении отбито 43 атаки в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка и не только. 

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении враг атаковал четыре раза. 

Потери России в войне 

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 568 тысяч единиц личного состава. Вчера, в течение суток, Силы обороны ликвидировали еще 1220 оккупантов. Также было уничтожено: 

  • 4 танка; 
  • 20 боевых бронированных машин; 
  • 57 артиллерийских систем. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ