За добу більше 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 23 боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.