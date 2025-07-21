За добу більше 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Протягом минулої доби, 20 липня, на фронті відбулось 154 бойових зіткнення. Майже третина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника", - пише Генштаб.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 23 боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка й не тільки.
На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.
На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 1,043 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1170 солдатів. Зокрема Сили оборони уразили:
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