RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За сутки более 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 20 июля, на фронте состоялось 154 боевых столкновения. Почти треть боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БпЛА противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 23 боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

 

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка и не только.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

 

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении враг один раз осуществлял безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 1,043 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1170 солдат. В частности Силы обороны поразили:

  • два танка;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 54 артиллерийские системы;
  • одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине