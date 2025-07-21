ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За добу більше 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Понеділок 21 липня 2025 08:18
UA EN RU
За добу більше 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті Ілюстративне фото: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 20 липня, на фронті відбулось 154 бойових зіткнення. Майже третина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 23 боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

    Втрати Росії у війні

    Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 1,043 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1170 солдатів. Зокрема Сили оборони уразили:

    • два танки;
    • сім бойових броньованих машин;
    • 54 артилерійські системи;
    • одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) й не тільки.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Генштаб ВСУ Війна в Україні
    Новини
    Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
    Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
    Аналітика
    Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
    Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні