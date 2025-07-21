За сутки более 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

За прошедшие сутки, 20 июля, на фронте состоялось 154 боевых столкновения. Почти треть боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БпЛА противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 23 боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка и не только.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении враг один раз осуществлял безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского