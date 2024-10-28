За добу більше 140 боїв, Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 27 жовтня, на лінії фронту відбуло 144 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку в районі Вовчанська відбулося чотири ворожих штурми позицій наших воїнів.
На Куп'янському напрямку росіяни 20 разів атакували в бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.
На Лиманському напрямку відбито 16 атак в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували неподалік Торецька та Щербинівки. Зокрема залучали бомбардувальну авіацію.
На Покровському напрямку відбито 27 атак у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки й не тільки.
На Времівському напрямку за підтримки авіації противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 690 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1680 окупантів. Зокрема було знищено:
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