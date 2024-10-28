За добу більше 140 боїв, Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку в районі Вовчанська відбулося чотири ворожих штурми позицій наших воїнів.

На Куп'янському напрямку росіяни 20 разів атакували в бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку відбито 16 атак в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували неподалік Торецька та Щербинівки. Зокрема залучали бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку відбито 27 атак у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки й не тільки.

На Времівському напрямку за підтримки авіації противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 690 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1680 окупантів. Зокрема було знищено: