Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб

За останню добу з 27 на 28 жовтня, росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та нічний обстріл

За даними ISW, Збройні сили України просунулися в Курській області, однак ворог наступає у Донецькій області.

Вночі російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина.

Крім того, вночі росіяни обстріляли Чугуїв, пошкоджено садибу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.