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За сутки более 140 боев, Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Фото: иллюстративный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 27 октября, на линии фронта произошло 144 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении в районе Волчанска произошло четыре вражеских штурма позиций наших воинов. 

На Купянском направлении россияне 20 раз атаковали в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.

На Лиманском направлении отбито 16 атак в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг девять раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали неподалеку Торецка и Щербиновки. В частности привлекали бомбардировочную авиацию. 

На Покровском направлении отражено 27 атак в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки и не только. 

На Времовском направлении при поддержке авиации противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку от Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 690 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1680 оккупантов. В частности, было уничтожено:

  • 7 танков;
  • 40 боевых бронированных машин и не только.

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