За добу більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

"Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління, а також два засоби ППО російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили.

На Куп'янському напрямку кількість боїв досягла восьми. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих атак. Росіяни зосередили зусилля в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка й не тільки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог намагався сім разів просунутись поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито 14 атак.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 53 атаки. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге й не тільки.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагались 11 разів прорвати українські оборонні рубежі.

На Оріхівському напрямку ворог без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири спроби захопити позиції наших захисників.

На Курському напрямку ворог провів 20 штурмів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації (РФ) склали більше 815 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати склали 1670 одиниць. Також Сили оборони знищили: