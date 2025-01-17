За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

"За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления, а также два средства ПВО российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне активных действий не проводили.

На Купянском направлении количество боев достигло восьми. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских атак. Россияне сосредоточили усилия в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка и не только.

На Северском направлении враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг пытался семь раз продвинуться вблизи Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении отражено 14 атак.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 53 атаки. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе и не только.

На Новопавловском направлении россияне пытались 11 раз прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Ореховском направлении враг без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении россияне совершили четыре попытки захватить позиции наших защитников.

На Курском направлении враг провел 20 штурмов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери Российской Федерации (РФ) составили более 815 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери составили 1670 единиц. Также Силы обороны уничтожили: