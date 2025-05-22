За добу більше 140 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше й не тільки.

На Новопавлівському напрямку відбито 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися у районі Високого.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед.

На Курському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.