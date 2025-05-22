За сутки более 140 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

За прошедшие сутки, 21 мая, на фронте состоялось 144 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении враг 16 раз атаковал в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое и не только.
На Новопавловском направлении отражено 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.
На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районе Высокого.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении Силы обороны отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед.
На Курском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла почти 977 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 870 человек. Также Силы обороны поразили:
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