За сутки более 140 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое и не только.

На Новопавловском направлении отражено 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районе Высокого.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении Силы обороны отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед.

На Курском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.