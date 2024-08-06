За добу більше 130 боїв, третина відбулась на Покровському напрямку, - Генштаб

"Вчора (5 серпня, - ред.) авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктам управління БпЛА, двом районам зосередження особового складу і ОВТ та ще по одному важливому об’єкту ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень. Бої точились в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп'янському напрямку росіяни сім разів атакували. Основні зусилля - в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбито десять атак неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку відбито 13 штурмових дій поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку зупинено 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 26 разів неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку відбито 41 ворожий штурм в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

На Курахівському напрямку ворог сім разів атакував в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка

На Времівському напрямку здійснено чотири штурми наших позицій неподалік Водяного та Роздольного Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни один раз атакували на напрямку Роботине.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак противника на наші позиції.

Втрати Росії у війні

Також протягом минулої доби, згідно з даними Генштабу, втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів. Зокрема Сили оборон знищили: