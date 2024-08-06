За сутки более 130 боев, треть состоялась на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 5 августа, на линии фронта состоялось 133 боевых столкновения. Треть боев - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера (5 августа, - ред.) авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении россияне семь раз атаковали. Основные усилия - в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении отбито десять атак неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении отражено 13 штурмовых действий вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.
На Краматорском направлении остановлено 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.
На Торецком направлении россияне атаковали 26 раз неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.
На Покровском направлении отбит 41 вражеский штурм в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.
На Кураховском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка
На Времовском направлении осуществлено четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.
На Ореховском направлении россияне один раз атаковали на направлении Работино.
На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.
Также за прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В частности Силы обороны уничтожили:
4 танка;
8 боевых бронированных машин;
39 артиллерийских систем и не только.
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