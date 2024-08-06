RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки более 130 боев, треть состоялась на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 августа, на линии фронта состоялось 133 боевых столкновения. Треть боев - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера (5 августа, - ред.) авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении россияне семь раз атаковали. Основные усилия - в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отбито десять атак неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отражено 13 штурмовых действий вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении остановлено 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении россияне атаковали 26 раз неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении отбит 41 вражеский штурм в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка

На Времовском направлении осуществлено четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении россияне один раз атаковали на направлении Работино. 

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

Потери России в войне

Также за прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В частности Силы обороны уничтожили: 

4 танка; 
8 боевых бронированных машин; 
39 артиллерийских систем и не только. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ