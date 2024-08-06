ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян

Вівторок 06 серпня 2024 08:00
UA EN RU
Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян Фото: російський агресор втратив ще понад 1000 солдатів на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті 1050 солдатів і 39 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 585 140 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 8421 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 294 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 16 384 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1138 од.;
  • засоби ППО - 910 од.;
  • літаків - 365 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 158 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2420 (+6) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 148 (+54) од.;
  • спеціальної техніки - 2738 (+1) од.

Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися на Торецькому напрямку й потужно тиснуть ЗСУ біля Покровська.

Минулої ночі було чутно вибухи в Харківській області. Ймовірно стався приліт.

Ввечері 5 серпня військові агресора запустили в напрямку Києва балістичні ракети. У передмісті столиці пролунали гучні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Комбіновані удари по Київській області: що відомо про наслідки російської атаки
Комбіновані удари по Київській області: що відомо про наслідки російської атаки
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову