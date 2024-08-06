Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян
Фото: російський агресор втратив ще понад 1000 солдатів на війні в Україні (Getty Images)
За останню добу з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті 1050 солдатів і 39 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 585 140 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 8421 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 16 294 (+8) од.;
- артилерійських систем - 16 384 (+39) од.;
- РСЗВ - 1138 од.;
- засоби ППО - 910 од.;
- літаків - 365 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 158 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2420 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 148 (+54) од.;
- спеціальної техніки - 2738 (+1) од.
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися на Торецькому напрямку й потужно тиснуть ЗСУ біля Покровська.
Минулої ночі було чутно вибухи в Харківській області. Ймовірно стався приліт.
Ввечері 5 серпня військові агресора запустили в напрямку Києва балістичні ракети. У передмісті столиці пролунали гучні вибухи.
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