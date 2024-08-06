Понад 1000 солдатів і 36 безпілотників: у Генштабі розповіли про нові втрати росіян

Фото: російський агресор втратив ще понад 1000 солдатів на війні в Україні (Getty Images)

За останню добу з 5 на 6 серпня, росіяни втратили на фронті 1050 солдатів і 39 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.