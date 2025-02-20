За добу більше 120 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті
Протягом минулої доби, 19 лютого, на фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку росіяни п'ять разів намагались прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанська та у бік Западного.
На Куп'янському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Сіверському напрямку росіяни намагались йти вперед в районі Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.
На Покровському напрямку відбито 32 атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка й не тільки.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.
На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.
У Курській області відбито 14 штурмових дій ворога.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 863 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1190 осіб. Також Сили оборони знищили:
- танків - 14 од.;
- бойових броньованих машин - 14 од.;
- артилерійських систем - 63 од.;
- РСЗВ - 3 од.;
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