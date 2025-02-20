За сутки более 120 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте
За прошедшие сутки, 19 февраля, на фронте состоялось 122 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один другой важный объект врага", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска и в сторону Западного.
На Купянском направлении состоялось четыре боевых столкновения неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении россияне пытались идти вперед в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.
На Покровском направлении отбито 32 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка и не только.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.
На Ореховском направлении враг девять раз атаковал в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.
В Курской области отражено 14 штурмовых действий врага.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 863 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1190 человек. Также Силы обороны уничтожили:
- танков - 14 ед;
- боевых бронированных машин - 14 ед;
- артиллерийских систем - 63 ед;
- РСЗО - 3 ед;
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