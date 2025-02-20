За сутки более 120 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 19 февраля, на фронте состоялось 122 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один другой важный объект врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска и в сторону Западного.

На Купянском направлении состоялось четыре боевых столкновения неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении россияне пытались идти вперед в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении отбито 32 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка и не только.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении враг девять раз атаковал в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

В Курской области отражено 14 штурмовых действий врага.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 863 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1190 человек. Также Силы обороны уничтожили: