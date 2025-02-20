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Втрати росіян за добу склали майже 1200 солдатів: Генштаб оновив дані

Четвер 20 лютого 2025 08:00
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Втрати росіян за добу склали майже 1200 солдатів: Генштаб оновив дані Фото: Сили оборони продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила у війні проти України 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема, 63 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 863 580 (+1190) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 134 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 112 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 23 410 (+63) од.;
  • РСЗВ - 1291 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1078 (+6) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 26 021 (+160) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 961 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3752 од.

Втрати росіян за добу склали майже 1200 солдатів: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом 22:00 19 лютого, на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Впродовж доби окупанти завдали ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши 91 КАБ й застосував 1122 дрони-камікадзе, а також понад 4300 разів обстріляли населені пункти та позиції українських військ.

Ворог, як і раніше, інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Впродовж дня противник здійснив 26 наступальних дій. На цьому напрямку ЗСУ ліквідували 101 окупанта та ще 90 поранили.

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