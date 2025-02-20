Втрати росіян за добу склали майже 1200 солдатів: Генштаб оновив дані

За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила у війні проти України 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема, 63 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом 22:00 19 лютого, на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Впродовж доби окупанти завдали ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши 91 КАБ й застосував 1122 дрони-камікадзе, а також понад 4300 разів обстріляли населені пункти та позиції українських військ.

Ворог, як і раніше, інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Впродовж дня противник здійснив 26 наступальних дій. На цьому напрямку ЗСУ ліквідували 101 окупанта та ще 90 поранили.

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