За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб

Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили просуваються у Курській області, натомість росіяни мають успіх у Донецькій області.

Зокрема, війська агресора найбільше атакують на Курахівському і Покровському напрямках.

Боєприпаси КНДР створюють серйозну проблему для Сил оборони України на полі бою.

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