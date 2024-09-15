За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб

За останню добу з 14 на 15 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ і 23 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили просуваються у Курській області, натомість росіяни мають успіх у Донецькій області.
Зокрема, війська агресора найбільше атакують на Курахівському і Покровському напрямках.
Боєприпаси КНДР створюють серйозну проблему для Сил оборони України на полі бою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.