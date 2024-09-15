За сутки армия РФ потеряла на войне около 1200 солдат, средство ПВО и 85 БпЛА, - Генштаб

Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы продвигаются в Курской области, однако россияне имеют успех в Донецкой области.

В частности, войска агрессора больше всего атакуют на Кураховском и Покровском направлениях.

Боеприпасы КНДР создают серьезную проблему для Сил обороны Украины на поле боя.

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