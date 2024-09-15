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За сутки армия РФ потеряла на войне около 1200 солдат, средство ПВО и 85 БпЛА, - Генштаб

Фото: россияне за сутки потеряли на войне рекордное число беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 14 на 15 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 633 800 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 8680 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17 063 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 18 109 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1186 ед.;
  • средства ПВО - 947 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 234 (+85) ед.;
  • крылатых ракет - 2592 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 684 (+53) ед.;
  • специальной техники - 3084 ед.

Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы продвигаются в Курской области, однако россияне имеют успех в Донецкой области.

В частности, войска агрессора больше всего атакуют на Кураховском и Покровском направлениях.

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