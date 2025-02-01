ua en ru
Сб, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За добу армія РФ втратила на фронті понад 1400 солдатів і 48 артсистем, - Генштаб

Субота 01 лютого 2025 07:43
UA EN RU
За добу армія РФ втратила на фронті понад 1400 солдатів і 48 артсистем, - Генштаб Фото: російські загарбники продовжують нести масштабні втрати (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 31 січня на 1 лютого, російські війська втратили на фронті війни з Україною 1430 солдатів, 121 безпілотний літальний апарат і 77 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 839 040 (+1430) осіб ліквідовано;
  • танків - 9902 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 653 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 22 493 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1266 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 694 (+121) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 629 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3727 (+1) од.

За добу армія РФ втратила на фронті понад 1400 солдатів і 48 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті й ракетна атака росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на п'яти напрямках у Харківській та Донецькій областях.

О 5:33 ранку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Близько 7:00 повітряну тривогу оголосили на всій території України. Російські терористи почали масштабний ракетний обстріл країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі