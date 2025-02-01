За добу армія РФ втратила на фронті понад 1400 солдатів і 48 артсистем, - Генштаб
За добу з 31 січня на 1 лютого, російські війська втратили на фронті війни з Україною 1430 солдатів, 121 безпілотний літальний апарат і 77 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 839 040 (+1430) осіб ліквідовано;
- танків - 9902 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 20 653 (+22) од.;
- артилерійських систем - 22 493 (+48) од.;
- РСЗВ - 1266 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 694 (+121) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 629 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 3727 (+1) од.
Ситуація на фронті й ракетна атака росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на п'яти напрямках у Харківській та Донецькій областях.
О 5:33 ранку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Близько 7:00 повітряну тривогу оголосили на всій території України. Російські терористи почали масштабний ракетний обстріл країни.
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