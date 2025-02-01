За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1400 солдат и 48 артсистем, - Генштаб

За сутки с 31 января на 1 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.