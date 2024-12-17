За добу 245 боїв. Генштаб розповів про ситуацію на полі бою

"Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог три рази атакував в районах Глибокого та Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку відбито чотири атаки в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак, які ворог зосередив в районах населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка й не тільки.

На Сіверському напрямку ворог 16 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного й не тільки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку росіяни намагались вісім разів просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбито 12 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 52 атаки. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

На Курахівському напрямку ворог атакував 30 разів в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне.

На Времівському напрямку зупинено 22 атаки в напрямку Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку росіяни п’ять разів атакував в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку зупинено чотири спроби захопити позиції Сил оборони.

У Курській області відбито 68 штурмів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії склали понад 765 тисяч військових. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1600 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили: