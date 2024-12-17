За сутки 245 боев. Генштаб рассказал о ситуации на поле боя

"За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг три раза атаковал в районах Глубокого и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении отбито четыре атаки в районах Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 16 атак, которые враг сосредоточил в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка и не только.

На Северском направлении враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино и не только. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении россияне пытались восемь раз продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении отражено 12 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отражено 52 атаки. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.

На Кураховском направлении враг атаковал 30 раз в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное.

На Времовском направлении остановлено 22 атаки в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении россияне пять раз атаковали в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении остановлено четыре попытки захватить позиции Сил обороны.

В Курской области отбито 68 штурмов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России составили более 765 тысяч военных. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1600 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили: