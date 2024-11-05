За добу 230 боїв, напружена ситуація була на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 4 листопада, на фронті відбулось 230 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки, ситуація була напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку росіяни 21 раз атакували неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового й не тільки.

На Лиманському напрямку відбито 32 атаки в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку росіяни один раз штурмували поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог п'ять разів атакував у районі Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів намагались вклинитися в нашу оборону районах Дачного, Торецька та Щербинівки. На даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

На Курахівському напрямку ситуація була напруженою, де відбито 84 атаки напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка й не тільки.

На Времівському напрямку терористи 17 разів атакували у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

На Оріхівському напрямку зупинено шість атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила більше 701 тисячі терористів. За минулу добу ЗСУ знищили ще: