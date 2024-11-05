За сутки 230 боев, напряженная ситуация была на Кураховском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 4 ноября, на фронте состоялось 230 боевых столкновений. На Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 84 атаки, ситуация была напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении россияне 21 раз атаковали неподалеку Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и не только.

На Лиманском направлении отбито 32 атаки в районах Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении россияне один раз штурмовали вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пять раз атаковал в районе Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты семь раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Дачного, Торецка и Щербиновки. В настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

На Кураховском направлении ситуация была напряженной, где отражено 84 атаки в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка и не только.

На Времовском направлении террористы 17 раз атаковали в районах Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении остановлено шесть атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла более 701 тысячи террористов. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще: