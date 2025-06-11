За добу 220 зіткнень: Генштаб розповів, де найгарячіші бої

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 атак окупантів поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку відбито 14 ворожих атак у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку зупинено 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)