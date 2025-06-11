За сутки 220 столкновений: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.

На Купянском направлении произошло 12 атак оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении отбито 14 вражеских атак в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении остановлено 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)