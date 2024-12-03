За добу 201 бій, половина з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили сім раз штурмові дії неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 11 атак поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

На Сіверському напрямку відбито атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито дев'ять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку зупинено 40 наступальних дій у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

На Курахівському напрямку відбито 67 атак. найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка й не тільки.

На Времівському напрямку ворог здійснив 30 штурмів в районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки.

На Курахівському напрямку відбулось 15 боєзіткнень.

Втрати Росії у війні

За час повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 745 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1780 російських терористів, а також знищили: