За сутки 201 бой, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта состоялось 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении россияне проводили семь раз штурмовые действия неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении отбито 11 атак вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.
На Северском направлении отбита атака в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении отражено девять атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении остановлено 40 наступательных действий в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.
На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка и не только.
На Времовском направлении враг совершил 30 штурмов в районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.
На Приднепровском направлении отбито три вражеские атаки.
На Кураховском направлении состоялось 15 боестолкновений.
За время полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 745 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1780 российских террористов, а также уничтожили:
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