За добу 196 боїв, половина відбулась на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 26 атак в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку відбито 37 атак. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку росіяни три рази атакували поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.

На Торецькому напрямку росіяни тричі атакували неподалік Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 40 штурмів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

На Курахівському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку відбито три ворожі атаки в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив вісім атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила 671,4 тисячі одиниць особового складу. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1210 окупантів та знищили: