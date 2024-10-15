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За сутки 196 боев, половина состоялась на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 14 октября, на линии фронта состоялось 198 боев. Половина из них зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районе Тихого.

На Купянском направлении россияне совершили 26 атак в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении отражено 37 атак. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении россияне три раза атаковали вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки.

На Торецком направлении россияне трижды атаковали неподалеку Щербиновки. 

На Покровском направлении отбито 40 штурмов в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

На Кураховском направлении россияне 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времовском направлении отбиты три вражеские атаки в районе Богоявленки. 

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг совершил восемь атак. 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 671,4 тысячи единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов и уничтожили: 

  • 13 танков; 
  • 44 боевые бронированные машины; 
  • 9 артиллерийских систем и не только. 

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