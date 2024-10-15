Більше тисячі окупантів і 40 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника в особовому складі вже перевищили 671 тисячу військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

Від початку доби, 14 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячішими були три напрямки - Курахівський, Покровський та Лиманський.

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