Більше тисячі окупантів і 40 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника в особовому складі вже перевищили 671 тисячу військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 671400 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 8988 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 17939 (+44) од.;
- артилерійських систем - 19430 (+9) од.;
- РСЗВ - 1231 од.;
- засоби ППО - 978 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17019 (+10) од.;
- крилатих ракет - 2620 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26654 (+32) од.;
- спеціальної техніки - 3441 (+4) од.
Від початку доби, 14 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячішими були три напрямки - Курахівський, Покровський та Лиманський.
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