"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог двічі наступав в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку відбито 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка й не тільки.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 38 разів в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Времівськмоу напрямку відбито 16 атак в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

На Придніпровському напрямку ворог атакував три рази.

В Курській області Сили оборони відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Сили оборони знищили ще 1430 російських окупантів, а також: