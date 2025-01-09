За сутки 192 боя, больше всего враг давил в Курской области, - Генштаб

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, пункт управления БпЛА, два склада и семь других важных объектов противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак неподалеку Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении враг дважды наступал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении отражено 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка и не только.

На Кураховском направлении россияне атаковали 38 раз в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

На Времовском направлении отражено 16 атак в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

На Приднепровском направлении враг атаковал три раза.

В Курской области Силы обороны отбили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1430 российских оккупантов, а также: