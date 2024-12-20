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За добу 191 боєзіткнення, найбільше боїв у Курській області, - Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За минулу добу, 19 грудня, на фронті відбулось 191 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував у Курській області Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Куп'янському напрямку відбито десять атак неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів  поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог дев'ять разів проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. 

На Краматорському напрямку відбито одну атаку у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбито 32 атаки росіян у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка й не тільки. 

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку відбито 23 штурми в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки. 

У Курській області відбито 60 штурмових дій загарбників.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 770 тисяч живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив 2,2 тисячі військових, а також: 

  • 8 танків; 
  • 24 бойові броньовані машини; 
  • 42 артилерійські системи й не тільки.  

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