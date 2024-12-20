За добу 191 боєзіткнення, найбільше боїв у Курській області, - Генштаб

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку відбито десять атак неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог дев'ять разів проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбито одну атаку у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбито 32 атаки росіян у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка й не тільки.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку відбито 23 штурми в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки.

У Курській області відбито 60 штурмових дій загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 770 тисяч живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив 2,2 тисячі військових, а також: