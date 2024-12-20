За сутки 191 боестолкновение, больше всего боев в Курской области, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две другие важные цели противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении отбито десять атак неподалеку Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 17 раз вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг девять раз проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении отбита одна атака в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении отбито 32 атаки россиян в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка и не только.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении отбито 23 штурма в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении отбито четыре атаки.

В Курской области отражено 60 штурмовых действий захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 770 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял 2,2 тысячи военных, а также: