За сутки 191 боестолкновение, больше всего боев в Курской области, - Генштаб

За прошедшие сутки, 19 декабря, на фронте состоялось 191 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал в Курской области Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две другие важные цели противника", - пишет Генштаб.
На Купянском направлении отбито десять атак неподалеку Лозовой, Загрызово и Колесниковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 17 раз вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении враг девять раз проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении отбита одна атака в районе Часового Яра.
На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении отбито 32 атаки россиян в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка и не только.
На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении отбито 23 штурма в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении отбито четыре атаки.
В Курской области отражено 60 штурмовых действий захватчиков.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 770 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял 2,2 тысячи военных, а также:
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