За добу 175 боїв. половина з них відбулась на двох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 29 жовтня, на лінії бойового зіткнення відбулось 175 боїв. Половина боєзіткнень була зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового й не тільки.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 15 разів неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.
На Сіверському напрямку ворог 13 разів штурмовав в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки й Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.
На Покровському напрямку відбито 43 атаки у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр. Найбільше ворог тиснув поблизу населеного пункту Промінь.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка.
На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського.
На Придніпровському напрямку росіяни атакували чотири рази.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 693 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 окупантів та знищили:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.