Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1600 солдатів та понад 90 одиниць автотехніки
За останню добу добу з 29 на 30 вересня, втрати росіян на фронті склали 1560 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 40 дронів та 91 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 693 640 (+1560) осіб;
- танків - 9137 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 18 433 (+29) од.;
- артилерійських систем - 19 955 (+38) од.;
- РСЗВ - 1242 (+1) од.;
- засоби ППО - 986 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 979 (+40) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 840 (+91) од.;
- спеціальної техніки - 3567 (+1) од.
Нагадаємо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни, темпи наступу російський військ за останні тижні зросли. Однак вони залишаються повільними і відповідають позиційній війні.
Аналітики наголосили, що публікації в західних ЗМІ про порівняння наступів РФ на початку війни і зараз, вводять в оману щодо швидкості захоплень нових територій російськими окупаційними військами.
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