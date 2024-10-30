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За сутки 175 боев. половина из них состоялась на двух направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 октября, на линии боевого соприкосновения состоялось 175 боев. Половина боестолкновений была зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово и не только. 

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 15 раз неподалеку населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполовка.

На Северском направлении враг 13 раз штурмовал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки и Ивано-Дарьевки. 

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка, и Щербиновки.

На Покровском направлении отражено 43 атаки в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр. Больше всего враг давил вблизи населенного пункта Проминь. 

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов неподалеку Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. 

На Приднепровском направлении россияне атаковали четыре раза. 

Потери России в войне 

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 693 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1560 оккупантов и уничтожили: 

  • 8 танков; 
  • 29 боевых бронированных машин; 
  • 38 артиллерийских систем и не только. 

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